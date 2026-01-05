закрыть
Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество

  • 5.01.2026, 9:43
  • 1,264
Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Делси Родригес

Ранее президент Трамп пригрозил ей последствиями.

Каракас остается приверженным мирному сосуществованию с соседями, стремится жить без внешних угроз и в атмосфере уважения и международного сотрудничества, заявила временный президент Венесуэлы Делси Родригес. В открытом письме, размещенном на своей странице в Instagram в воскресенье, 4 января, политик призвала правительство США к сотрудничеству.

По словам Родригес, Каракас уделяет «первостепенное внимание развитию сбалансированных и уважительных международных отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой», а также другими странами региона. «Мы приглашаем правительство США к сотрудничеству в рамках программы, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права, для укрепления прочного сосуществования в обществе», — написала Родригес.

Ранее, как напоминает «Немецкая волна», в тот же день Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес заплатит «высокую цену», если не станет сотрудничать с американскими властями. «Вероятно, большую, чем Мадуро», — цитировало президента США издание The Atlantic.

До этого, на пресс-конференции, посвященной захвату Николаса Мадуро и его супруги, Трамп объявил, что временным управлением Венесуэлы займется его администрация. По данным Bloomberg, ключевую роль в этом должен взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.

