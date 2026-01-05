На белорусских дорогах стало больше пьяных водителей

На белорусских дорогах стало больше пьяных водителей4
- 5.01.2026, 10:15
Цифра растет.
Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков о ситуации с пьяными водителями и под веществами на дорогах Беларуси рассказал в эфире госТВ, пишет «Комсомолка».
Глава ГАИ сообщили, что за сутки 1 января сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 50 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.
- Это большое число, которое продолжает вызывать беспокойство, - подчеркнул Ротченков.
При этом глава ГАИ заметил, что 50 задержанных в новогоднюю ночь и последующие сутки - скорее всего, не все, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Ротченков сказал и о проблеме водителей в состоянии наркотического опьянения в Беларуси. Он заметил, что сложнее специфика выявления таких водителей, но есть ряд особенностей, которые замечают сотрудники ГАИ.
Всего же в 2025-м гаишники остановили свыше 11,8 тысячи водителей в состоянии опьянения, что больше, чем годом ранее.
- При этом ДТП с участием таких водителей было меньше. И одна из важных целей - еще больше сократить их число, - пояснил он.