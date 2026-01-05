закрыть
Куба заявила о гибели своих военных, охранявших Мадуро

3
  • 5.01.2026, 10:20
  • 6,872
Это беспрецедентное признание.

В результате военной операции США в Венесуэле, в ходе которой были нанесены авиаудары по объектам в столице страны Каракасе и захвачен венесуэльский диктатор Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, погибли 32 кубинца.

В заявлении, обнародованном администрацией президента Республики Куба на официальной странице в соцсети Facebook 4 января, говорится, что они выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел по просьбе своих коллег в Венесуэле.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране национальный траур 5 и 6 января.

Американская газета The New York Times (NYT) отметила, что «это стало беспрецедентным публичным признанием Кубы того факта, что ее солдаты находятся в Венесуэле».

Также NYT указывает, что это редкий публичный сигнал о важности Кубы для Венесуэлы и правительства венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

