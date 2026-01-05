Куба заявила о гибели своих военных, охранявших Мадуро 3 5.01.2026, 10:20

6,872

Это беспрецедентное признание.

В результате военной операции США в Венесуэле, в ходе которой были нанесены авиаудары по объектам в столице страны Каракасе и захвачен венесуэльский диктатор Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, погибли 32 кубинца.

В заявлении, обнародованном администрацией президента Республики Куба на официальной странице в соцсети Facebook 4 января, говорится, что они выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел по просьбе своих коллег в Венесуэле.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране национальный траур 5 и 6 января.

Американская газета The New York Times (NYT) отметила, что «это стало беспрецедентным публичным признанием Кубы того факта, что ее солдаты находятся в Венесуэле».

Также NYT указывает, что это редкий публичный сигнал о важности Кубы для Венесуэлы и правительства венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com