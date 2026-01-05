Белорусов ждет сокращенный рабочий день
- 5.01.2026, 10:30
6 января можно уйти с работы на час раньше.
Во вторник в Беларуси сокращенный рабочий день, поскольку в среду, 7 января, часть православных отмечает Рождество.
Это означает, что 6 января можно уйти с работы на час раньше. Для тех, кто работает на полставки, рабочий день сократят на 30 минут.
Если по производственным причинам сокращать рабочий день невозможно, переработка должна быть компенсирована — дополнительным временем отдыха или оплатой как за сверхурочную работу.