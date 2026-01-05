Белорусов ждет сокращенный рабочий день 5.01.2026, 10:30

6 января можно уйти с работы на час раньше.

Во вторник в Беларуси сокращенный рабочий день, поскольку в среду, 7 января, часть православных отмечает Рождество.

Это означает, что 6 января можно уйти с работы на час раньше. Для тех, кто работает на полставки, рабочий день сократят на 30 минут.

Если по производственным причинам сокращать рабочий день невозможно, переработка должна быть компенсирована — дополнительным временем отдыха или оплатой как за сверхурочную работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com