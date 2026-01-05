закрыть
5 января 2026, понедельник, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов ждет сокращенный рабочий день

  • 5.01.2026, 10:30
Белорусов ждет сокращенный рабочий день

6 января можно уйти с работы на час раньше.

Во вторник в Беларуси сокращенный рабочий день, поскольку в среду, 7 января, часть православных отмечает Рождество.

Это означает, что 6 января можно уйти с работы на час раньше. Для тех, кто работает на полставки, рабочий день сократят на 30 минут.

Если по производственным причинам сокращать рабочий день невозможно, переработка должна быть компенсирована — дополнительным временем отдыха или оплатой как за сверхурочную работу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский