5 января 2026, понедельник, 11:42
Еще одна страна усложнила въезд белорусам

  • 5.01.2026, 11:09
  • 1,374
Еще одна страна усложнила въезд белорусам

Африканское государство отменило визу по прибытии для граждан Беларуси.

Кабо-Верде с 1 января 2026 года прекратило выдачу виз по прибытии для граждан 96 государств. Теперь таким путешественникам необходимо оформлять визу заранее — в посольстве или консульстве страны до начала поездки.

В списке, состоящем в основном из латиноамериканских и африканских стран, для которых обновились требования, оказалась и Беларусь. Теперь, чтобы слетать на африканский архипелаг, нужно ехать за «бумажной» визой. Ближайшее посольство Кабо-Верде — в Берлине. Консульство страны есть в Москве, однако неизвестно, занимается ли оно визовыми вопросами (для россиян действует безвиз до 60 дней).

Ранее иностранцы (в том числе белорусы) могли пройти предварительную онлайн-регистрацию и оплатить визовый сбор через официальный портал EASE (Efficient Automatic and Safe Entry of travellers), а саму визу получить уже в аэропорту по прибытии.

Новые требования не распространяются на тех, у кого есть ВНЖ одной из стран ЕС, а также на людей, рожденных в Кабо-Верде и получивших другое гражданство.

