Водитель Mercedes похвалился в сети видео дрифта

Водитель Mercedes похвалился в сети видео дрифта1
- 5.01.2026, 11:22
Чем это для него закончилось?
Ситуация произошла в Бобруйске. 24-летний водитель Mercedes опубликовал в интернете видео, на котором видно, что он устроил дрифт на дороге, то есть осознанно нарушил ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции не оставили такие маневры без внимания.
В отношении автолюбителя составлено шесть административных материалов, сообщает ГАИ Могилевской области.
Также ГАИ напоминает: рискованные действия в общественных местах и на дорогах недопустимы и могут повлечь за собой последствия как для самого нарушителя, так и для других участников дорожного движения.