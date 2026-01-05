Водитель Mercedes похвалился в сети видео дрифта 1 5.01.2026, 11:22

Чем это для него закончилось?

Ситуация произошла в Бобруйске. 24-летний водитель Mercedes опубликовал в интернете видео, на котором видно, что он устроил дрифт на дороге, то есть осознанно нарушил ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции не оставили такие маневры без внимания.

В отношении автолюбителя составлено шесть административных материалов, сообщает ГАИ Могилевской области.

Также ГАИ напоминает: рискованные действия в общественных местах и на дорогах недопустимы и могут повлечь за собой последствия как для самого нарушителя, так и для других участников дорожного движения.

