В Беларуси зимой в снегу заметили ужа 5.01.2026, 11:44

2,554

Специалисты назвали причину аномального поведения змей.

В январе жители деревни Залесье Сморгонского района обратили внимание на необычную находку — на снегу был замечен уж, пишет Onlíner.

Фотографию змеи (увы, мертвой) очевидцы опубликовали в Threads, после чего снимок вызвал активное обсуждение.

Пользователи в череде шуток про бывшую и тещу высказывают разные версии произошедшего. Чаще всего появление ужа связывают с аномально теплой погодой в декабре, из-за которой пресмыкающиеся могли преждевременно выйти из зимней спячки. Резкое похолодание, по мнению комментаторов, застало змею врасплох. Уж мог какое-то время греться в канализационном люке, потом выползти наружу и замерзнуть.

В той же ветке показали живого ужа, которого заметили в Пинске месяц назад, 5 декабря.

Специалисты и опытные любители природы отмечают, что встреча ужа в январе — явление редкое, но неопасное. Паниковать не стоит: ужи не агрессивны. Главное — не трогать змею и дать ей возможность самостоятельно вернуться в укрытие.

