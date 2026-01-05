Археологи нашли самый большой и древний город в Ирландии 1 5.01.2026, 11:55

Это открыие переписывает историю.

Археологи обнаружили самое большое поселение из когда-либо найденных в доисторической Британии и Ирландии, и это переписывает историю бронзового века. Об этом пишет Interesting Engineering.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Antiquity, поселение, окруженное двумя кольцевыми сооружениями, насчитывало около 600 домов в пределах комплекса городищ Балтингасс, который включает 13 вершин холмов. Эпический рельеф местности отражает это новаторское открытие, поскольку в этом районе находятся монументальные археологические находки раннего неолита и бронзового века, такие как только что обнаруженное поселение.

«Как самое старое и самое большое скопление домов на сегодняшний день, Брюссельстаунское кольцо представляет собой интригующий пример для понимания динамики расселения в Ирландии в бронзовом веке. Это означает: прото-городское развитие в Северной Европе могло произойти почти на 500 лет раньше, чем традиционно считается», — заявили авторы исследования.

Археологи обнаружили ранний прототип города «на 500 лет раньше, чем традиционно считается».

Старейший ирландский город

Интересно, что в графстве Уиклоу, Ирландия, этот комплекс расположен внутри монументального сооружения, называемого Брюссельстаунским кольцом. Он состоит из двух крепостных стен: одной вокруг внешней части деревни и небольшой, расположенной в центре холма.

Аэрофотосъемка показала, что на окраине центра города разбросано 509 домов, хотя точное назначение этих ограждений еще предстоит определить. Однако в центральной части было обнаружено небольшое скопление из 98 домов.

Радиоуглеродный анализ показал, что поселение однозначно относится к позднему бронзовому веку и раннему железному веку (3700–800 гг. до н.э.). На этом холмистом массиве археологи, по-видимому, обнаружили и другие ограждения. До сих пор они раскопали это место с «высокой плотностью вздутий» только четыре раза, выкопав траншеи над платформами домов. Авторы исследования пояснили:

«В траншее 1 был обнаружен слой гальки, соответствующий полу, а также свидетельства крупного пожара. В траншее 3 была обнаружена часть очага, окруженная рядом отверстий от кольев, а в траншеях 2 и 4 были найдены следы ям и других потенциальных отверстий от кольев. Как это типично для ирландских городищ, набор артефактов был скудным и состоял из небольшого количества каменных орудий и обожженной глины».

Наличие пресной воды

Отмечается, что как учит нас история цивилизации, источник воды является важнейшим ресурсом. Поэтому, кроме того, археологи обнаружили то, что может быть первой в своем роде цистерной для воды в Ирландии. Ученые описали ее как «уникальное сооружение, очерченное большими камнями». По-видимому, ручей впадал в сооружение из скалистого выступа, возможно, для обеспечения большого города пресной водой.

Имея перед собой такое процветающее и развитое поселение, опередившее свое время, археологи задались вопросом, почему это место было заброшено. Сопоставляя данные о последнем, поразительном поселении с другими горными поселениями в Ирландии, археологи заявили, что эта история вписывается в региональный упадок, который пока не связан с изменением климата.

«В будущих исследованиях основное внимание будет уделено подтверждению характера и датировки потенциальной цистерны, выявлению структурных особенностей доисторических круглых домов и установлению характера и хронологии окружающих элементов», — заключается в исследовании.

