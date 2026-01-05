Лидеры Дании и Гренландии: Мы не продаемся 5.01.2026, 12:24

Трампа призвали отказаться от давления и «фантазий» о захвате острова.

Премьер-министры Дании и Гренландии, Мэтте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен призвали президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватить Гренландию. Об этом они написали 4 января в своих соцсетях.

Трамп во время интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле 4 января снова подтвердил желание контролировать Гренландию. Также на брифинге на борту самолета Air Force One 4 января он рассказал, что Гренландия нужна США из соображений национальной безопасности.

Фредериксен написала в Facebook, что США «не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства. Она напомнила, что Дания, а значит и Гренландия, входит в НАТО и, соответственно, подпадает под гарантии безопасности Альянса. Кроме того, Фредериксен отметила, что оборонное соглашение между Данией и США предоставляет Соединенным Штатам широкий доступ к Гренландии. Также, по ее словам, Дания вложила значительные средства в обеспечение безопасности в Арктике.

«Поэтому я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», — заявила Фредериксен.

Нильсен в Facebook отметил, что риторика США по Гренландии «является абсолютно неприемлемой». «Когда президент Соединенных Штатов говорит о том, что «нам нужна Гренландия», и связывает нас с Венесуэлой и военным вмешательством, это не просто неправильно. Это очень неуважительно», — заявил премьер.

«Довольно. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии», — призвал Нильсен.

