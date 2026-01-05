закрыть
Белорус отсудил у страховых $54 тысяч за лечение в ОАЭ

  5.01.2026, 12:25
Сначала ему отказали в покрытии расходов.

Страховые компании отказались компенсировать белорусу расходы на лечение в Объединенных Арабских Эмиратах, и спор дошел до суда. Об этом сообщили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Истцом по делу стал житель Минска, который во время отдыха в ОАЭ был госпитализирован. Медицинские услуги за рубежом обошлись ему примерно в 70 тысяч долларов. При этом мужчина имел сразу две страховки, однако обе страховые компании отказались выплачивать компенсацию, заявив, что необходимость лечения якобы возникла из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Минчанин обратился в суд. В ходе разбирательства эксперты не выявили прямой причинно-следственной связи между возможным употреблением алкоголя и заболеванием. Кроме того, страховые компании не смогли предоставить доказательства того, что состояние здоровья истца было вызвано алкоголем или имело отношение к хроническим заболеваниям.

В итоге суд постановил взыскать с каждой из страховых компаний по 27 тысяч долларов в счет оплаты медицинской помощи, оказанной за границей. Дополнительно суд обязал страховщиков выплатить 1000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов на юридическую помощь.

