Путину приготовиться? 2 Алеся Бацман

5.01.2026, 12:33

3,308

США умыкнули из-под носа у России их главную нефтяную жемчужину.

Интересные подробности операции по похищению Мадуро приводят западные СМИ. Подготовку к операции начали еще летом. Агенты ЦРУ установили, что у Мадуро есть шесть – восемь домов в Каракасе, где он постоянно живет. У них был информатор в правительстве Венесуэлы. В каком доме сегодня будет ночевать Мадуро, они узнавали вечером того же дня.

В Кентукки построили точную копию одного из помещений Мадуро, где постоянно тренировалась элитная группа спецназа Delta Force. Операция началась в пятницу, 2 января, вечером. Финальное «добро» на операцию Трамп дал в 22.46. За происходящим он наблюдал из специальной комнаты, которую ему обустроили в клубе на территории его имения в Мар-а-Лаго. Сначала США осуществили кибератаку на Венесуэлу, которая отключила электропитание в части Каракаса. В небо поднялись 150 американских военных самолетов из 20 баз. В темноте самолеты, вертолеты и беспилотники смогли незаметно подлететь к городу и уничтожить радиолокационные станции и ПВО. Группа захвата на вертолетах высадилась возле резиденции Мадуро (их обстреляли, но частично повредили только один борт).

Что интересно, Мадуро почти успел добежать до безопасной комнаты из стальных конструкций у себя во дворце, но не смог закрыть дверь, потому что она оказалась сверхтяжелой для него. Эту деталь Трамп озвучил на пресс-конференции. На рассвете Мадуро и его жена уже были на борту направлявшегося к Гуантанамо американского десантного корабля, откуда чуть позже их перевезли в следственный изолятор в Нью-Йорке. Сама операция в доме Мадуро длилась несколько часов. Мадуро даже переодеться не успел, это видно по видео, где его в домашних тапочках и наручниках ведут на допрос. Ни одной жертвы с американской стороны нет. Со стороны Мадуро погибли как минимум 40 охранников. Судя по всему, даже не венесуэльцев, а путинских наемников.

Теперь пару слов, почему свержение режима Мадуро важно для Украины? Во-первых, США умыкнули из-под носа у России их главную нефтяную жемчужину. Путин контролировал Венесуэлу и, кстати, критично сдерживал добычу нефти в Венесуэле. Сейчас добыча там может возрасти в разы. Что очень больно ударит по России.

Во-вторых, Венесуэла производила для России беспилотники. Теперь не будет. В третьих, партнеры Путина, которых остается все меньше, убедились, что дружба с ним не просто не защищает, а практически обрекает на несчастливую судьбу. За короткий период сначала Асад, теперь Мадуро. Ну и вишенка на торте, с 2019 года Путин дал Мадуро своих охранников-вагнеровцев, которые так блестяще на глазах всего мира смогли защитить Мадуро в пятницу.

Алеся Бацман, Facebook

