В банк под Минском принесли $50 с вклеенным чужим портретом
- 5.01.2026, 12:42
Что было дальше?
В Минском районе девушка пришла в филиал банка, чтобы обменять купюру 50 долларов. Сотрудник банка заподозрил, что банкнота может быть поддельной, и сообщил об этом в милицию.
Купюру отправили на техническую экспертизу. Девушка рассказала милиции, что получила эти деньги от подруги — в счет погашения долга.
Эксперты установили, что изначально это была настоящая купюра Федеральной резервной системы США номиналом 5 долларов.
Но потом ее изменили: в отдельных местах наклеили фрагменты бумаги с изображениями цифр, текста и портрета, соответствующих номиналу 50 долларов. Эти изображения были выполнены с помощью электрофотографической печати.
По этому факту проводится проверка.