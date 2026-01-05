В банк под Минском принесли $50 с вклеенным чужим портретом 5.01.2026, 12:42

2,268

Что было дальше?

В Минском районе девушка пришла в филиал банка, чтобы обменять купюру 50 долларов. Сотрудник банка заподозрил, что банкнота может быть поддельной, и сообщил об этом в милицию.

Купюру отправили на техническую экспертизу. Девушка рассказала милиции, что получила эти деньги от подруги — в счет погашения долга.

Эксперты установили, что изначально это была настоящая купюра Федеральной резервной системы США номиналом 5 долларов.

Но потом ее изменили: в отдельных местах наклеили фрагменты бумаги с изображениями цифр, текста и портрета, соответствующих номиналу 50 долларов. Эти изображения были выполнены с помощью электрофотографической печати.

По этому факту проводится проверка.

