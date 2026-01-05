Российские оккупанты попытались повторить операцию «Труба» под Купянском 5.01.2026, 12:54

1,870

План скрытого прорыва через газопровод «Союз» завершился полным провалом.

На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника осуществить штурм с использованием газотранспортного трубопровода «Союз».

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Как отмечается, газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.

Противник действовал севернее Новоплатоновки — в направлении Новой Кругляковки и Загризового. К попытке прорыва РФ привлекла около 50 человек.

«77 оаембр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии с смежными подразделениями остановила штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника», — говорится в сообщении.

По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в зоне ответственности — стабилизирована.

В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов — под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются.

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении.

На Купянском направлении 77 бригада сорвала попытку противника использовать газопровод Союз для штурма. Ликвидировано не менее 40 военнослужащих РФ, обстановка стабилизирована.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com