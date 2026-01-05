Ученые обнаружили самую яркую комету 2026 года 5.01.2026, 12:59

Она быстро приближается к Земле.

В конце апреля 2026 года долгопериодическая комета C/2025 R3 (PanSTARRS) пролетит через внутреннюю часть Солнечной системы. Ее можно будет увидеть в бинокль, но также существует вероятность, что ее можно будет наблюдать и невооруженным глазом.

Большими кометами называют кометы, которые становятся особенно яркими и заметными для наблюдателей на Земле. Если у кометы большое и активное ядро, она подлетает близко к Солнцу и свет нашей звезды не мешает ее наблюдению с Земли, то у кометы есть все шансы получить название Большой. Именно такой, главной кометой этого года, может стать C/2025 R3 (PanSTARRS). Ученые считают, что долгопериодическая комета, точный орбитальный период которой пока что неизвестен, может стать достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. С другой стороны, она может быть яркой, но увидеть ее можно будет только в бинокль или телескоп, пишет Space.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) была обнаружена 8 сентября 2025 года парой 1,8-метровых телескопов Pan-STARRS, установленных на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Пока что ученые не смогли точно рассчитать ее орбитальный период, но считается, что это долгопериодическая комета, которая сов решает один оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) достигнет ближайшей к Солнцу точки 20 апреля 2026 года. В этот день комета будет находиться на расстоянии 76,3 миллиона километров от Солнца. Это значит, что ледяной объект будет находиться между орбитами Меркурия и Венеры.

27 апреля 2026 года комета C/2025 R3 (PanSTARRS) будет находиться в ближайшей к Земле точке на расстоянии 70,8 миллиона километров и должна быть очень яркой, как считают ученые. Яркость комет непредсказуема. Хотя комета C/2025 R3 (PanSTARRS) может оказаться самой яркой, значит самой главной в 2026 году или Большой кометой, точно неизвестно, насколько яркой она станет.

Некоторые ученые предсказывают, что она может достичь звездной величины 8, что примерно соответствует яркости Нептуна. Это слишком маленькая яркость, чтобы комету можно было увидеть невооруженным глазом. Но ее легко можно будет заметить в бинокль или небольшой телескоп.

Другие ученые предсказывают, что комета C/2025 R3 (PanSTARRS) может достичь звездной величины 2,5. Это сопоставимо с самыми яркими звездами, которое легко видно невооруженным глазом в ночном небе. Астрономы считают, что хвост кометы будет отражать и рассеивать много солнечного света в направлении Земли, а значит она может стать самой яркой кометой в этом году.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) будет наиболее заметна перед рассветом в конце апреля. Она достигнет ближайшей точки к Солнцу в созвездии Рыб, чуть ниже Большого квадрата Пегаса. Это астеризм, который включает три звезды созвездия Пегас и одну — созвездия Андромеда, расположенных по углам воображаемого квадрата: Шеат, Маркаб, Альгениб и Альферац.

Станет ли C/2025 R3 (PanSTARRS) Большой кометой в 2026 году покажет только время.

