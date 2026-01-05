Нефть пошла вниз после событий в Венесуэле
- 5.01.2026, 13:10
Рынок нефти не испугался задержания Мадуро.
В понедельник цены на нефть продемонстрировали понижение, поскольку достаточные мировые запасы сырья успокоили рынок после резонансного задержания диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами
Об этом сообщает Reuters .
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 60,54 доллара за баррель, а американская WTI потеряла в цене до 57,04 доллара.
После задержания Николаса Мадуро в Нью-Йорке президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей страной и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.
Несмотря на заявления венесуэльских чиновников о похищении лидера, рынок отреагировал спокойно. Аналитики отмечают, что текущий избыток сырья на мировом рынке позволяет избежать немедленного ценового скачка даже в случае остановки венесуэльского экспорта.
Эксперты Goldman Sachs оценивают риски для нефтяных котировок как умеренные и оставляют свои прогнозы на 2026 год неизменными. Многое зависит от дальнейшей санкционной политики США и того, насколько быстро новая администрация в Каракасе сможет изменить режим.
В JP Morgan считают, что изменение режима в Венесуэле сразу же станет одним из самых больших рисков для мировых перспектив поставки нефти на 2026-2027 годы и в дальнейшем, поскольку это может открыть путь для значительных инвестиций.