Зеленский назначил Христю Фриланд своим советником 5.01.2026, 13:21

Христя Фриланд

Бывший вице-премьер Канады будет курировать вопросы экономического развития Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении бывшего министра финансов и вице-премьер-министра Канады, украинки по происхождению Христи Фриланд советником по вопросам экономического развития.

О своем решении Зеленский объявил в понедельник, 5 января.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций», — говорится в сообщении президента.

Украинский лидер также подчеркнул, что сейчас стране необходимо наращивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления если дипломатия сработает как можно быстрее.

«И ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд — пожалуй, одна из самых влиятельных украинок на мировой политической арене, писал журнал НВ в августе 2020 года, называя 20 украинских женщин, которые достигли результатов мирового уровня в политике, искусстве, спорте, науке и технологиях.

Украинскую кровь канадский политик получила от матери, которая родилась в лагере беженцев из Украины в Германии. Будущий вице-премьер появилась на свет уже в Канаде, а образование получила в США и Великобритании, в Гарвардском и Оксфордском университетах.

Христя Фриланд была важной фигурой в канадской политике с 2015 года, когда к власти пришли либералы, и работала заместителем бывшего премьер-министра Джастина Трюдо.

Она занимала ключевые должности в правительстве и в 2020 году стала первой женщиной на посту министра финансов Канады. В декабре 2024 года Фриланд неожиданно подала в отставку с должности министра финансов, за несколько часов до того, как должна была представить осеннее экономическое заявление, вызвав шок в Оттаве.

Ее отставка усилила давление на Трюдо и стала одной из причин начала внутрипартийной борьбы за лидерство.

Кроме финансовых вопросов, Фриланд имела большое влияние на внешнюю политику Канады. Она возглавляла министерства международной торговли и иностранных дел и руководила канадской переговорной командой во время первого срока президента США Дональда Трампа, благодаря чему было подписано торговое соглашение.

В сентябре 2025 года Фриланд объявила, что уходит с должности министра транспорта и внутренней торговли Канады.

Тогда же премьер-министр Канады Марк Карни попросил Фриланд стать специальным представителем по вопросам восстановления Украины.

