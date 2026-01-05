«Дед Мороз забыл на дороге своих запряжных?»
В новогоднюю ночь стадо косуль перегородило трассу в Гомельской области.
Увидеть в Новый год красивых животных на снежном зимнем пейзаже — это что-то практически сказочное. Хотя, согласимся, для водителя такие встречи на дороге всегда крайне нежелательны, так как таят потенциальную огромную опасность. И все же наша сегодняшняя история — со счастливым концом, пишет Onlíner.
Трасса Р38 (Буда-Кошелево — Чечерск — Краснополье), вблизи деревня Заболотье, вечер 1 января. Неосвещенная трасса. Вдруг водитель, наш читатель, видит в свете фар что-то странное.
— Стадо косуль и оленей перегородило дорогу. Скорее всего, ели соль. Пришлось сигналить и моргать фарами, и то они не сразу ушли, — рассказал автор видео корреспонденту Onlíner. — Мы очень испугались, но все обошлось.
Испугаться было отчего, каждый может представить, какими могли быть последствия, если бы водитель не остановился вовремя. И все же благополучная встреча с такими животными и в такой вечер кажется чудесной. Как думаете, может, Дед Мороз выпустил своих запряжных порезвиться после новогодней ночи?
— Мы потом еще и лося видели у дороги. Я никогда столько животных за одну поездку не видел, — признается наш читатель.
А мы напомним, что на дорогах, особенно зимой, нужно быть внимательным. Дороги обрабатывают солью, а животные иной раз не прочь ею полакомиться.