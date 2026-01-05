закрыть
Саснович начала турнир в Брисбене с уверенной победы

  • 5.01.2026, 13:46
Александра Саснович

Белорусская теннисистка в двух сетах разобралась с россиянкой.

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Брисбене, сообщает «Точка».

В матче первого круга 113-я ракетка мира оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой, занимающей 61-ю строчку в рейтинге.

Итоговый счет встречи – 7:5, 6:1.

Напомним, Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. Там вторая ракетка Беларуси поочередно обыграла Викторию Томову (№128, Болгария) и Марию Тимофееву (№138, Узбекистан).

В следующем круге соперницей белоруски станет 14-я ракетка мира Клара Таусон.

Действующая победительница турнира Арина Соболенко начнет защиту титула со второго раунда, где встретится с представительницей Испании Кристиной Букшей (№50).

