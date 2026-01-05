Промежуточные итоги для Путина

Промежуточные итоги для Путина4
- Сергей Ауслендер
- 5.01.2026, 13:50
- 5,692
Гениальный «стратег», чего уж там.
Кстати, давайте-ка подытожим основные промежуточные итоги деятельности одного великого политика XXI века:
10 лет воевали в Сирии, вкачав туда кучу бабла, — пр*срали за 10 дней. Наверное, если верить одному известному в очень узких кругах эксперту по всем вопросам, «не успели отреагировать».
В Венесуэлу вложили 20 млрд долларов (не рублей) — пр*срали за три часа. Если кто-то думает, что им там что-то вернут, то он неисправимый оптимист. Это ещё отдельно стоимость оружия, которое они подарили Мадуро, и имиджевые издержки (где, с*ка, ПВО?).
Граница с НАТО, с расширением которого боролись с тяжким звероподобным рвением, увеличилась аж на тысячу километров и сейчас её видно прямо с многоэтажки на окраине Петербурга. Про «подлётное время» даже неудобно говорить.
Иранский режим трещит по швам, не сегодня-завтра — «можем повторить». Где, с*ка, ПВО?
И вот это всё разменяли на вдребезги разрушенный Бахмут и развалины Покровска?
Гениальный стратег, чего там…
Сергей Ауслендер, Telegram