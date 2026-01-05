закрыть
5 января 2026, понедельник, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Промежуточные итоги для Путина

4
  • Сергей Ауслендер
  • 5.01.2026, 13:50
  • 5,692
Промежуточные итоги для Путина

Гениальный «стратег», чего уж там.

Кстати, давайте-ка подытожим основные промежуточные итоги деятельности одного великого политика XXI века:

10 лет воевали в Сирии, вкачав туда кучу бабла, — пр*срали за 10 дней. Наверное, если верить одному известному в очень узких кругах эксперту по всем вопросам, «не успели отреагировать».

В Венесуэлу вложили 20 млрд долларов (не рублей) — пр*срали за три часа. Если кто-то думает, что им там что-то вернут, то он неисправимый оптимист. Это ещё отдельно стоимость оружия, которое они подарили Мадуро, и имиджевые издержки (где, с*ка, ПВО?).

Граница с НАТО, с расширением которого боролись с тяжким звероподобным рвением, увеличилась аж на тысячу километров и сейчас её видно прямо с многоэтажки на окраине Петербурга. Про «подлётное время» даже неудобно говорить.

Иранский режим трещит по швам, не сегодня-завтра — «можем повторить». Где, с*ка, ПВО?

И вот это всё разменяли на вдребезги разрушенный Бахмут и развалины Покровска?

Гениальный стратег, чего там…

Сергей Ауслендер, Telegram

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский