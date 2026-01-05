NYT: Похищение Мадуро вернуло надежду миллионам венесуэльцев 2 5.01.2026, 14:15

Николас Мадуро

Окно для демократических изменений наконец открылось.

Арест диктатора Николаса Мадуро стал для миллионов венесуэльцев символом конца многолетнего гуманитарного и политического кризиса. Диктатура, при которой страна с крупнейшими в мире запасами нефти оказалась на грани выживания, не сможет возродиться в прежнем виде, считают многие наблюдатели, однако будущее Венесуэлы остается неопределенным, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Еще несколько лет назад международные журналисты и правозащитники сообщали о массовом голоде, развале системы здравоохранения и повсеместном насилии. Дети умирали из-за отсутствия мест в больницах, а силовые структуры действовали с полной безнаказанностью. При этом элита режима жила в роскоши. В результате почти 8 млн человек были вынуждены покинуть страну.

После операции США, в ходе которой Мадуро был отстранен от власти, многие венесуэльцы в эмиграции и внутри страны открыто празднуют. «Мы свободны», — заявляют они, воспринимая произошедшее как окончательный крах диктатуры, дискредитированной фальсификацией выборов 2024 года и экономическим коллапсом.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что устранение одного лидера не гарантирует немедленных улучшений. Формально власть перешла к вице-президенту Делси Родригес, однако ее возможности ограничены сложной системой влияния силовиков и спецслужб. При этом возвращение мадуровского режима в прежнем виде считается невозможным: ключевая фигура устранена, международная поддержка утрачена, а общественное терпение исчерпано.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет о готовности обеспечить переходный период и не исключает дальнейшего давления на остатки старой системы. Критики опасаются правовых и геополитических последствий, однако сторонники считают, что окно для демократических изменений наконец открылось.

