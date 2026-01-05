В Беларуси утвердили новые правила для игорного бизнеса. 5.01.2026, 14:23

Что и когда меняется?

Власти Беларуси продолжают вводить изменения над законодательством в сфере игорного бизнеса.

Так, 5 января стало известно, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о порядке осуществления деятельности в этой сфере.

Документ подготовлен в целях приведения законодательства в соответствие с указом диктатора Лукашенко от 6 июня 2025-го.

Постановлением регулируются вопросы осуществления деятельности в игорном бизнесе.

К примеру, говорится, кто и как может содержать казино, залы игровых автоматов, тотализаторы, букмекерские конторы, виртуальные игорные заведения.

Сообщается о функционировании специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами, и мониторингового центра по ее обслуживанию.

Также введут госреестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Беларуси.

Для юридических лиц, организующих или проводящих азартные игры посредством виртуального игорного заведения, определили сумму, которая должна быть на специальном счете. Это 90 тыс. базовых величин (Br4,05 млн).

При организации или проведении только букмекерских онлайн-игр или онлайн-игр тотализатора сумма меньше – 20 тыс. БВ (Br900 тыс.).

Сообщается, что такой счет предназначен для своевременного перечисления организатором азартных игр выигрышей, а также уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей.

В документе уточняется порядок осуществления расчетов с использованием криптовалюты, а также проверки у посетителей игорного заведения документов, удостоверяющих личность.

Постановление вступает в силу с 11 марта 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com