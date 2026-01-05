Зимняя погода парализовала дорожное движение в Нидерландах

Зимняя погода парализовала дорожное движение в Нидерландах1
- 5.01.2026, 14:32
Закрыты школы и детские сады, власти призывают отказаться от поездок.
Из-за снегопадов в Нидерландах возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах отменены или курсируют с нарушенным графиком, сообщает NOS.
Для значительной части страны из-за снегопадов объявили оранжевый код предупреждения. Водителей призвали воздержаться от поездок, чтобы снизить риски проблем в дороге.
На некоторых трассах намело столько снега, что автомобили, особенно большие грузовики, буксуют и не могут преодолеть участки с подъемами – в частности, на трассе A32 на севере страны.
В пиковые часы длина пробок на дорогах страны достигала почти 700 км. Некоторые застрявшие водители развлекаются тем, что лепят снеговиков.
Из-за снегопада остановили железнодорожное движение из аэропорта «Схипхол» и много локальных железнодорожных маршрутов вокруг Амстердама. На многих маршрутах сократили количество поездов, так же наблюдаются перебои с другим общественным транспортом.
В некоторых районах из-за снега закрыли детсады и школы.
В дополнение, в аэропорту «Схипхол», одном из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов.