Морозы в Беларуси усилятся 5.01.2026, 15:02

Зима набирает обороты на этой недели.

Чего ждать белорусам от погоды 6-11 января, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Похоже, зима вошла во вкус, знатно подморозив белорусов в новогоднюю ночь и подкинув снежку в первые дни января, и сейчас продолжает тенденцию студеной погоды. Поэтому на текущей неделе рассчитывать на оттепель не стоит, особенно жителям восточных регионов страны, где глаза будут ослеплять белоснежные сугробы высотой более 20 см, а нос и уши - щипать крепкие морозы с температурой воздуха ниже 20 градусов. Если в планах зимние забавы на свежем воздухе, то хорошо утепляйтесь», - рассказали в Белгидромете.

Так, в ближайшие трое суток, 6-8 января, в Беларуси ожидается морозная с осадками погода. Под влиянием атмосферных фронтов во многих районах страны пройдет снег, по юго-востоку с мокрым снегом. В дневные часы 6-8 января местами по юго-востоку осадки будут достигать критериев сильных. При этом в дневные часы четверга, 8 января, в отдельных районах по югу страны прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с, что в сочетании с выпадением снега будет приводить к образованию метелей. Вместе с тем ночные минимумы будут колебаться от минус 5-7 до 11-13 градусов мороза, 8 января при прояснениях местами воздух охладится до минус 16, а дневные максимумы окажутся в пределах от минус 1 до 11 градусов ниже нуля.

Во вторник, 6 января, на большей части территории страны пройдет снег, днем по юго-востоку местами сильный снег. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, днем - минус 1-7.

В среду, 7 января, на большей части территории страны пройдет снег, по юго-востоку днем с мокрым снегом. В дневные часы местами по Гомельской области ожидается сильный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов мороза, днем - 3-9 градусов ниже нуля.

В четверг, 8 января, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдет снег. Днем по юго-востоку местами ожидается сильный снег, мокрый снег, слабый гололед. В дневные часы по югу в отдельных районах возможны метель и усиление ветра порывами 15-18 м/с. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях - до минус 16, по юго-востоку - местами минус 5-6. Днем будет 6-11 градусов ниже нуля, по югу - местами минус 3-5.

В дальнейшем, 9-11 января, ожидается усиление морозов. Адвекция воздушной массы арктического происхождения усилится, поэтому температурный фон существенно понизится и в ночные часы окажется в пределах от минус 9 до 23 градусов мороза, 10-11 января в условиях малооблачной погоды не исключено понижение и до минус 25-26. Максимальные значения температуры воздуха днем станут колебаться от минус 6 до минус 17, лишь в воскресенье, 11 января, в юго-западных районах Беларуси будет минус 1-5. При этом в пятницу, 9 января, в результате смещения фронтальных разделов на большей части территории пройдет снег, ночью местами по юго-востоку - сильный снег. Вместе с тем в отдельных районах страны дискомфорта добавят сильный порывистый ветер, метель. В субботу и воскресенье, 10-11 января, с ростом атмосферного давления осадки примут кратковременный и локальный характер. При колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления.

В пятницу, 9 января, на большей части территории страны пройдет снег, ночью по юго-востоку местами сильный снег. В отдельных районах возможны метель, усиление ветра порывами 15-18 м/с. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 9 по юго-востоку до 20 градусов мороза по северу, днем - минус 8-15.

В субботу, 10 января, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса мороза, местами - до минус 26. Днем будет 10-17 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 11 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, днем по юго-западу с мокрым снегом. Днем в отдельных районах по юго-западу возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 12 по западу до 22 градусов мороза по востоку, при прояснениях по востоку - до минус 25. Днем будет 6-13 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 1-5.

