Российские военные воруют бензин у местных жителей в оккупированном Крыму 4 5.01.2026, 15:19

1,836

Оккупанты прикрываются «служебными нуждами».

Активисты движения «Жовта стрічка» сообщают, что российские военные воруют бензин у местных жителей в оккупированном Крыму.

Об этом движение сообщает в Telegram.

«Активисты движения «Жовта стрічка» сообщают, что в оккупированном Джанкое российские военные сливают бензин из автомобилей местных жителей. Топливо забирают у местных, которые оставляют машины возле дома, были неоднократные случаи, когда оккупантов ловили на «горячем», но они это аргументируют как «потребности для сво». Местная оккупационная полиция никак не реагирует на такие преступления оккупантов», — говорится в сообщении.

Напомним, во время новогодних праздников в оккупированном Крыму фиксировали многочисленные случаи нарушения военной дисциплины со стороны российских военнослужащих, в частности тех, которые находились на боевом дежурстве.

