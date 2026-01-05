В Минске во время движения загорелся микроавтобус 5.01.2026, 15:35

На место прибыли спасатели и скорая помощь.

Сегодня в Минске на улице Горецкого рядом с домом № 10 на дороге горел микроавтобус. Читатель Onlíner прислал видео с места происшествия.

— Водитель перевозил генератор, видимо, возникла искра. Он до последнего боролся с огнем самостоятельно, — рассказал автор видео.