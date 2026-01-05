Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами за покупку российской нефти 1 5.01.2026, 15:41

1,334

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Вашингтон готов быстро поднять тарифы.

США могут увеличить пошлины на индийские товары, если Нью-Дели не выполнит требование сократить закупки российской нефти, заявил в воскресенье Дональд Трамп.

«(Премьер-министр Индии Нарендра) Моди хороший парень. Он знает, что я недоволен и что важно сделать меня довольным», — сказал Трамп, комментируя российско-индийскую нефтяную торговлю, которая продолжается вопреки пошлинам и санкциям в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

«Мы можем очень быстро поднять для них тарифы», — добавил Трамп (его цитирует Reuters).

В августе прошлого года США ввели 50-процентные пошлины для Индии. Из них 25% Белый дом связал с закупками российской нефти, которые после начала войны в Украине выросли более чем в 60 раз и на пике достигали 2 млн баррелей в день.

После ноябрьских санкций против крупнейших нефтяных компаний России поставки сократились до 1,2 млн баррелей в сутки в декабре — 3-летнего минимума, согласно подсчетам Kpler. Тем не менее, Индия осталась крупнейшим покупателем морских партий российского сорта Urals, который до войны через порты Балтийского моря отправлялся в Европу.

Источники Reuters в индийской нефтяной отрасли утверждают, что ближайшие месяцы потоки российской нефти сократятся еще больше, несмотря на скидки, которые превысили $25 за баррель и уронили цену барреля Urals до $35 — минимума с пандемии.

По оценкам собеседников Reuters, в январе нефтяной импорт из России опустится ниже 1 млн баррелей в сутки. При этом правительство не давало прямых указаний нефтеперерабатывающим заводам по сокращению закупок, утверждают источники. агентства.

Тем не менее, власти обязали НПЗ на еженедельной основе отчитываться об объемах сырья, которые импортируются из России и США. По словам источников Reuters, эту информацию запросил лично Моди, который стремится заключить заключить торговую сделку с Трампом.

