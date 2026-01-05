В Минске сдают «двушку» без отделки за $1000 5.01.2026, 15:58

Почему так дорого?

Некоторое время назад застройщик жилого комплекса «Минск-Мир» начал продвигать кое-что новое для рынка жилья — многофункциональные бизнес-апартаменты. Это и не жилье, и не офисы, а нечто среднее. В пределах нового жилого квартала строится немало домов с такими помещениями. Один из них — дом под названием «Несвижский замок». Сейчас в нем сдается в аренду двушка без отделки, цена которой вас удивит, пишет Onlíner.

«Несвижский замок» находится на улице Жореса Алферова, 22. Это эффектная 16-этажная высотка на самом краю «Минск-Мира». Под домом есть подземный паркинг, на первом этаже находятся коммерческие помещения, а на остальных — бизнес-апартаменты различного формата и размера.

В таком типе жилья можно либо проживать, либо открыть бизнес, либо и то и другое. «Коммуналка» будет по коммерческим ставкам. Вот описание от застройщика:

— Это новый формат недвижимости с особым правовым режимом. Здесь можно зарегистрировать как физическое лицо (регистрация по месту жительства), так и возможна регистрация юридического лица (компании любой формы собственности).

Многофункциональные апартаменты — это место, где будет счастлива ваша семья. Со всеми возможностями комплекса. Возможность регистрации компании — дополнительный бонус, которым можно воспользоваться по желанию.

Совершенно необязательно проживать и вести бизнес одновременно. Можно заселиться, приобретя объект для проживания, зарегистрироваться по месту жительства, а затем, если у вас возникнет желание, произвести регистрацию юридического лица любой формы собственности и открыть собственное дело в одной из самых выгодных бизнес-локаций.

Но вопрос, как именно покупатели будут использовать свои метры, остается открытым. Выходит, один сосед может обустроить жилье для семьи, а второй — открыть за стенкой условный бизнес с «ноготочками»? Да, так и есть.

Например, владелица двушки на 15 этаже «Несвижского замка» уже сейчас позаботилась о том, чтобы ее инвестиции в недвижимость работали. Апартаменты площадью 44 метра она хочет сдать в аренду за $990. При этом сдаются они с черновой отделкой:

— Ремонта нет, вы можете сделать его под свои нужды. После передачи ключей можно сразу заселяться и приступать к ремонту. Через стену с этим помещением сдается еще одно — 38 кв. м с лоджией. Возможна аренда сразу двух помещений. В собственности есть 2 парковочных места. Их аренда обсуждается.

Для жилья в таком состоянии ставка в $990 является вопиющей, а вот для бизнеса — уже вполне нормальной. Получается, новые типы жилья требуют новых подходов. Посмотрим, как на такие предложения будут реагировать потенциальные арендаторы.

