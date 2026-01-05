Швейцария заморозила все активы Мадуро 5.01.2026, 16:02

Средства могут быть направлены на благо венесуэльского народа.

Швейцарское правительство заморозило все активы, хранящиеся на территории страны и принадлежащие диктатору Николасу Мадуро и приближенным к президенту Венесуэлы лицам.

Об этом говорится в заявлении правительства.

Соответствующее решение, принятое Федеральным советом Швейцарии в понедельник, 5 января, не касается членов действующего правительства Венесуэлы.

«Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были получены незаконным путем, Швейцария приложит усилия, чтобы они были использованы на благо венесуэльского народа», – говорится в заявлении.

Также в Швейцарии подчеркнули, что замораживание активов является дополнительной мерой к санкциям против Венесуэлы, которые действуют с 2018 года.

В заявлении отметили, что причины падения Мадуро от власти не играют решающей роли в замораживании активов, так же как и вопрос, «произошло ли падение от власти законно или с нарушением международного права».

Замораживание активов вступает в силу 5 января и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего уведомления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com