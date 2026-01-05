В Беларуси ужесточат правила борьбы с «автохламом» 5.01.2026, 16:20

Власти хотят упростить процедуры эвакуации.

Комитет госконтроля (КГК) разработал новый нормативный правовой акт по борьбе с автохламом на улицах Беларуси. По словам начальника управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимира Бондаря, документ уже «в высокой степени готовности» и для его принятия осталось урегулировать лишь несколько «бюрократических проволочек».

По словам Бондаря, принятию нового комплексного нормативного акта для очистки улиц от неэксплуатируемых транспортных средств мешают некоторые «процедурные нюансы». В том числе потому, что для того, чтобы признать старую машину автохламом (то есть формально - неэксплуатируемым транспортным средством), одного лишь преклонного возраста недостаточно. В этом вопросе переплетены сразу несколько моментов - от внешнего вида и наличия техосмотра, до уплаты транспортного налога и фактической эксплуатации машины.

Но даже с уже признанным автохламом все не так просто. Одной из ключевых проблем остается надлежащее уведомление владельца об эвакуации старой машины со двора или улицы, а затем - о сдаче ее на металлолом.

«Отправляется заказное письмо с уведомлением - заявитель его не получил. Соответственно, не уведомлен надлежащим образом. И потом возникали споры, вплоть до судебных, когда машину уже увозили на охраняемую стоянку», - рассказал о сути проблемы Бондарь.

По мнению представителя КГК, после того, как будет принят новый нормативный акт по этому вопросу, проблема на законодательном уровне будет закрыта «на долгие годы».

«Он пока не принят, но уже в высокой степени готовности. Там буквально осталось несколько претензий с нашей стороны, которые мы считаем способными дать наиболее ощутимый эффект при их отработке», - сообщил Бондарь.

Кстати, власти Минска рассчитывали очистить столицу от автохлама к 31 декабря 2025 года. Такой срок прошлой осенью своим подчиненным поставил мэр города Владимир Кухарев. С 1 января 2026 года она поручил главам районных администраций провести ревизию всех дворов и вычислить все оставшиеся неэксплуатируемые транспортные средства.

