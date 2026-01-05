NI: Как истребитель МиГ-29 утратил свое значение 5.01.2026, 16:25

2,526

Недостатки аппарата стали критическими в современном воздушном бое.

Советский истребитель МиГ-29, впервые поднявшийся в воздух в начале 1980-х годов, создавался как ответ на американские самолеты четвертого поколения — прежде всего F-16 и F/A-18. На момент появления он считался высокоэффективной машиной ближнего воздушного боя и был способен на равных соперничать с западными аналогами. Однако со временем самолет утратил актуальность, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

МиГ-29 проектировался для фронтовой противовоздушной обороны: короткие взлеты, работа с неподготовленных аэродромов и ставка на маневренный бой с использованием инфракрасных ракет. Самолет отличался высоким отношением тяги к массе, хорошей маневренностью и современной для своего времени системой наведения с нашлемным прицелом. Эти качества давали ему преимущество в ближнем бою.

В то же время конструкция имела серьезные недостатки. Небольшой радиус обзора, ограниченная дальность полета, слабые возможности радиолокаторов раннего обнаружения и высокая сложность обслуживания снижали универсальность платформы. По мере того как воздушный бой смещался в сторону дальних, вне визуальной видимости, столкновений, МиГ-29 оказался хуже приспособлен к новым требованиям. Поздние модернизации улучшили авионику и дальность, но сделали самолет дороже и сложнее.

Опыт боевого применения — от Югославии до конфликта в Украине — оказался неоднозначным. Основное наследие МиГ-29 связано с экспортом: самолет широко поставлялся в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Однако многие операторы столкнулись с проблемами обслуживания и подготовки летчиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com