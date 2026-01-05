NI: Как истребитель МиГ-29 утратил свое значение
Недостатки аппарата стали критическими в современном воздушном бое.
Советский истребитель МиГ-29, впервые поднявшийся в воздух в начале 1980-х годов, создавался как ответ на американские самолеты четвертого поколения — прежде всего F-16 и F/A-18. На момент появления он считался высокоэффективной машиной ближнего воздушного боя и был способен на равных соперничать с западными аналогами. Однако со временем самолет утратил актуальность, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
МиГ-29 проектировался для фронтовой противовоздушной обороны: короткие взлеты, работа с неподготовленных аэродромов и ставка на маневренный бой с использованием инфракрасных ракет. Самолет отличался высоким отношением тяги к массе, хорошей маневренностью и современной для своего времени системой наведения с нашлемным прицелом. Эти качества давали ему преимущество в ближнем бою.
В то же время конструкция имела серьезные недостатки. Небольшой радиус обзора, ограниченная дальность полета, слабые возможности радиолокаторов раннего обнаружения и высокая сложность обслуживания снижали универсальность платформы. По мере того как воздушный бой смещался в сторону дальних, вне визуальной видимости, столкновений, МиГ-29 оказался хуже приспособлен к новым требованиям. Поздние модернизации улучшили авионику и дальность, но сделали самолет дороже и сложнее.
Опыт боевого применения — от Югославии до конфликта в Украине — оказался неоднозначным. Основное наследие МиГ-29 связано с экспортом: самолет широко поставлялся в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Однако многие операторы столкнулись с проблемами обслуживания и подготовки летчиков.