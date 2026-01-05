Перед светофором под Минском установили «берлинские подушки» 1 5.01.2026, 16:54

6,336

Что это такое, и как они работают?

На трассе Колодищи — Заславль вблизи «Новой Боровой» появились искусственные неровности. Это так называемые «берлинские подушки», которые ранее уже были замечены на обновленной автодороге за МКАД, ведущей со стороны гольф-клуба в направлении Колодищей. Примечательно, что теперь их установили перед регулируемым перекрестком, то есть непосредственно перед светофором, пишет Onlíner.

Такие искусственные неровности традиционно называют «берлинскими подушками» (Berliner Kissen по-немецки), так как считается, что придумали и стали массово применять их в Берлине еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов. По сути, это прямоугольный трапециевидный «островок», установленный посередине полосы движения. Размеры обычно составляют около 1,6—1,8 м в ширину и 3—4 м в длину, высота — 7—10 см. И в отличие от обычного «лежачего полицейского» такая «подушка» занимает не всю ширину дороги, а только ее центральную часть.

Идея в том, что легковым автомобилям придется снижать скорость — объехать неровности не получится. А вот автобусы, грузовая и специальная габаритная техника благодаря большей ширине колеи смогут проехать практически беспрепятственно, пропуская «подушку» между колес. Мотоциклистам и велосипедистам также удобно — легко объехать такую неровность сбоку.

В результате такой вид искусственной неровности хоть и оказывает влияние на снижение скорости транспортного потока, но делает это более точечно. К тому же, как принято считать, меньше изнашивается подвеска машин, если те замедлились до правильной скорости.

В Европе «берлинские подушки» до сих пор используются во многих странах, в частности, их применяют в жилых кварталах, возле детских и учебных заведений, а также на улицах с активным транзитным трафиком. Впрочем, там это лишь вспомогательная мера, ведь общая тенденция во многих городах — мягкие методы успокоения движения, такие как сужения проезжей части, приподнятые перекрестки и комплексное переосмысление уличного пространства.

