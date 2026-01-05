Орбан перед выборами пугает венгров войной 2 5.01.2026, 17:33

1,832

Виктор Орбан

Премьер Венгрии заявил, что только его партия способна сохранить мир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан поддержать его партию Фидес на парламентских выборах 2026 года, заявив, что это необходимо для того, чтобы страна «не оказалась втянутой в войну».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление венгерского премьера на странице в Facebook.

Орбан, который демонстрирует пророссийские взгляды, считает, что «либеральный мировой порядок распадается», а избрание Дональда Трампа президентом США, по его словам, стало для него «смертельным ударом», намекая, очевидно, на события в Венесуэле.

Премьер заявил, что новый мировой порядок только формируется, поэтому ближайшие годы будут «более нестабильными, непредсказуемыми и опасными».

«В этой ситуации венгерский народ должен выбрать путь в апреле этого года», — написал он.

В этом контексте Орбан раскритиковал оппозиционную партию «Тиса», заявив, что она якобы выберет «брюссельский тупик» и согласится на требования ЕС, в частности относительно войны, финансирования Украины, миграции и гендерной политики.

Зато, по словам Орбана, его партия «Фидес» предлагает «путь мира и безопасности».

«Мы не хотим отправлять венгерскую молодежь на фронт и не хотим разрушать страну и венгерскую экономику. Мы имеем план и намерение сделать Венгрию победителем стоящей перед нами исторической эпохи. Для этого мы должны прежде всего остаться вне войны. Для этого мы просим венгерский народ предоставить нам полномочия в 2026 году», — заявил политик.

