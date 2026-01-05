Врачи объяснили, чем полезен отказ от алкоголя 2 5.01.2026, 17:35

Даже временное исключение спиртного может дать заметный эффект.

Для многих людей вечерний бокал вина, ледяное пиво перед экраном с любимой спортивной игрой или модный коктейль в happy hour стали привычной частью повседневной жизни. Однако тенденция к отказу от алкоголя набирает все большую популярность. пишет NV.UA.

Будь то участие в «сухом январе», или «трезвом октябре», или замена алкогольных напитков на безалкогольные может стать шагом к более здоровому образу жизни, особенно если вы хотите контролировать вес, улучшить самочувствие или просто заботиться о своем здоровье.

Почему отказаться от алкоголя важно: пять причин

Хотя после первой порции алкоголя вы можете почувствовать прилив энергии, алкоголь является депрессантом, замедляющим работу мозга. Его регулярное и чрезмерное употребление может привести к серьезным последствиям: от ухудшения памяти до болезней сердца, печени и повышенного риска онкологии.

Если вы готовы заменить мартини на безалкогольный коктейль или отдать предпочтение пиву с нулевым содержанием алкоголя, вот что может произойти с вашим организмом.

1. Снижение веса

Если вы мечтаете похудеть, отказ от алкоголя может оказаться эффективным решением. Алкоголь содержит 7 калорий на грамм, что значительно больше, чем углеводы или белки (4 калории на грамм). Особенно это актуально, если вы предпочитаете калорийные коктейли, такие как пина колада. Кроме того, алкоголь может замедлять метаболизм, ухудшать качество сна и провоцировать неправильный выбор еды — все это способствует набору веса.

2. Улучшение сна

Хотя алкоголь может помочь расслабиться и быстрее заснуть, он негативно влияет на качество сна. Это связано с подавлением выработки мелатонина и нарушением работы нейромедиаторов, таких как ГАМК и дофамин, которые играют важную роль в циклах сна.

3. Поддержка иммунной системы

Известно, что избыток алкоголя ослабляет иммунитет, нарушая баланс микробиоты кишечника. Это ухудшает защитные функции организма, что делает вас более уязвимыми к простудам и инфекциям.

4. Улучшение гидратации

Алкоголь обладает мочегонным эффектом, вызывая потерю жидкости. Отказ от него помогает нормализовать уровень антидиуретического гормона и поддерживать водный баланс, что улучшает общее самочувствие.

5. Снижение риска рака

Регулярное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития рака. Алкоголь может повреждать ДНК, вызывать окислительный стресс и изменять гормональный фон, увеличивая вероятность онкологических заболеваний, включая рак печени, молочной железы и кишечника.

Отказ от алкоголя — это не только шаг к более здоровой жизни, но и способ улучшить общее самочувствие и снизить риски для здоровья.

