Российские «Шахеды» ударили по американскому заводу в Днепре

Российские «Шахеды» ударили по американскому заводу в Днепре2
- 5.01.2026, 17:43
- 2,920
После атаки дронов на дороги города вылилось около 300 тонн масла.
В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла. В результате проезд определенными путями закрыт на несколько суток.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.
«В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток», - рассказал он.
Филатов добавил, что российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании «Бунге» из Сент-Луис, штат Миссури.