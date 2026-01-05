закрыть
Российские «Шахеды» ударили по американскому заводу в Днепре

2
  • 5.01.2026, 17:43
  • 2,920
Российские «Шахеды» ударили по американскому заводу в Днепре
Фото: Getty images

После атаки дронов на дороги города вылилось около 300 тонн масла.

В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла. В результате проезд определенными путями закрыт на несколько суток.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.

«В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток», - рассказал он.

Филатов добавил, что российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании «Бунге» из Сент-Луис, штат Миссури.

