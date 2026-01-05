закрыть
Под Гродно мужчина построил во дворе тюбинг-трассу

2
  5.01.2026, 17:52
  • 1,478
Огромный сугроб превратили в место для зимних развлечений.

Под Новый год зима позволила открыть сезон снежных развлечений. В Минске мест, где можно безопасно покататься на тюбингах, достаточно.

А вот под Гродно горнолыжный комплекс закрыт, поэтому местные ищут собственные варианты.

Читатель Newgrodno.by из деревни Стриевка поделился своим вариантом.

Хозяин собрал снег, оставшийся от расчистки дорожек, и превратил огромный сугроб в трассу для тюбинга.

Склон пологий и длинный. Скорость небольшая, но за счет протяженности трассы вау-эффект для ребенка обеспечен.

Выглядит горка вполне безопасной. К слову, о правилах катания на тюбингах. Делать это стоит сидя, чтобы снизить риск травм.

Если на горке много людей, начинать спуск можно только после того, как предыдущий участник полностью завершит заезд.

