Турция подключается к формату «коалиции решительных» 5.01.2026, 17:59

Заседание пройдет в Париже 6 января.

Турция примет участие во встрече стран «коалиции решительных» в Париже 6 января, страну будет представлять глава МИД.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Турцию на заседании «коалиции решительных» во вторник будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

Министр на встрече озвучит позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности о том, что Турция выступает за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны, напомнит, что Стамбул стал площадкой для трех раундов переговоров украинской и российской команд в 2025 году и заявит о готовности Турции принять потенциальные прямые переговоры между сторонами.

Кроме того, Фидан подчеркнет, что Турция выступает за стабильность в Черном море.

Напомним, Эрдоган анонсировал на 5 января разговор с Трампом по российско-украинской войне и в очередной раз предложил посредничество Турции в дипломатических усилиях.

