На трассе под Минском столкнулись два автомобиля и трактор 1 5.01.2026, 18:29

2,262

Движение в сторону Дзержинска затруднено.

ГАИ Минской области сообщила об аварии, которая произошла на 25-м километре трассы Р1 (Минск — Дзержинск) на территории Дзержинского района. Участниками ДТП стали два транспортных средства и трактор.

Движение в сторону Дзержинска затруднено, уточняет Госавтоинспекция.

Авария произошла около 11:40. 57-летний водитель ГАЗ ехал в направлении Дзержинска. По версии ГАИ, при возникновении препятствия в виде трактора МТЗ с прицепом-бочкой под управлением 57-летнего водителя ГАЗ не снизил скорость и столкнулся с ним.

От удара трактор с прицепом опрокинулся на проезжую часть и повредил попутный BMW, который двигался в крайней левой полосе под управлением 44-летней минчанки.

В результате ДТП никто не пострадал.

