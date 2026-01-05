закрыть
5 января 2026, понедельник
Микки Рурк собирает пожертвования, чтобы не потерять дом

4
  • 5.01.2026, 18:52
  • 3,090
Мики Рурк

Актер задолжал арендодателю десятки тысяч долларов.

Американский актер Микки Рурк объявил о запуске кампании на платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги и избежать выселения из своего дома в Лос-Анджелесе. В декабре актеру вручили уведомление с требованием выплатить около 60 тысяч долларов задолженности по аренде или покинуть жилье, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Страница сбора средств под названием «Помогите Микки Рурку сохранить свой дом» была запущена в воскресенье. На момент публикации удалось собрать почти 20 тысяч долларов при заявленной цели в 100 тысяч.

В описании кампании говорится, что Рурк ворвался в американское кино «как сила природы» и стал символом редкого сочетания жесткости и уязвимости. Авторы текста напоминают о его культовых ролях в фильмах, которые, по их словам, оставили неизгладимый след в истории кино.

Также отмечается, что после ухода из актерской профессии ради бокса Рурк получил серьезные физические и эмоциональные травмы, а индустрия, которая раньше его чествовала, отвернулась от него. «Слава не защищает от трудностей, а талант не гарантирует стабильности», — говорится в обращении.

Микки Рурк получил широкую известность в 1980-е годы, а в более поздний период снялся в фильмах «Город грехов», «Рестлер» и «Гнев».

Сбор средств продолжается.

