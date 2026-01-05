Почему апельсиновый сок кажется невкусным после чистки зубов?
- 5.01.2026, 19:40
Ученые дали ответ.
Многие сталкивались с этим неприятным эффектом: после утренней чистки зубов апельсиновый сок внезапно начинает казаться горьким и неприятным на вкус. Причина кроется не в самом соке, а в составе зубной пасты и особенностях работы вкусовых рецепторов, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Большинство зубных паст содержат лаурилсульфат натрия — моющее вещество, которое помогает удалять зубной налет. Этот компонент действует как детергент, разрушая жиры. Однако мембраны вкусовых рецепторов на языке также состоят из липидов. В результате после чистки зубов их работа временно нарушается.
В норме апельсиновый сок воспринимается как сочетание сладкого вкуса сахаров и легкой кислинки лимонной кислоты. Но после воздействия лаурилсульфата натрия чувствительность к сладкому снижается, а восприятие горького, напротив, усиливается. В итоге кислота в соке начинает ощущаться как горечь.
Ученые изучали этот эффект еще в 1980-х годах. Эксперименты показали, что после воздействия детергента испытуемые хуже ощущали сладкое и соленое, а кислые продукты приобретали выраженный горький привкус. Именно поэтому апельсиновый сок после чистки зубов кажется особенно неприятным.
Эффект носит временный характер и длится всего несколько минут. Специалисты подчеркивают: отказываться от чистки зубов не стоит — для нормального вкуса достаточно просто подождать перед завтраком.