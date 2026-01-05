закрыть
5 января 2026, понедельник
СМИ: Кулеба может возглавить Службу внешней разведки Украины

  • 5.01.2026, 19:46
СМИ: Кулеба может возглавить Службу внешней разведки Украины
Дмитрий Кулеба

Зеленский встретился с экс-главой МИД страны.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может возглавить Службу внешней разведки (СВР) страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Он рассказал, что глава государства ищет новые форматы работы ведомства.

«Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил тот или иной институт [СВР]», — заявил источник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кулебой. Они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны. Глава государства порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

