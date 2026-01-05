В Великобритании умерла сестра Анны Франк, пережившая Холокост 5.01.2026, 19:54

Ева Шлосс

Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Еве Шлосс было 96 лет.

Британский фонд Anne Frank Trust UK сообщил о смерти Евы Шлосс MBE — соосновательницы и почетного президента организации, пережившей заключение в Аушвице и сводной сестры Анны Франк. Еве Шлосс было 96 лет.

О ее кончине говорится в официальном заявлении фонда, который выразил глубокие соболезнования семье и близким, в частности дочерям — Джеки, Кэролайн и Сильвии. Семья Евы Шлосс также опубликовала собственное обращение, в котором назвала ен выдающейся женщиной, матерью, бабушкой и прабабушкой, посвятившей свою жизнь сохранению памяти о Холокосте, просвещению и делу мира.

«Ева была необыкновенным человеком — узницей Аушвица, неутомимым просветителем и защитником памяти, взаимопонимания и мира. Мы надеемся, что ее наследие продолжит вдохновлять через книги, фильмы и образовательные материалы, которые она оставила после себя. Мы невероятно гордимся тем, кем была и чего достигла Ева, но сейчас мы скорбим и просим уважать нашу частную жизнь», — говорится в заявлении семьи.

Ева Шлосс родилась в 1929 году в Австрии под именем Ева Гайрингер. Вскоре после прихода нацистов к власти ее семья переехала в Амстердам, спасаясь от преследований. Там они стали соседями семьи Франк, и Ева подружилась с Анной Франк — девочки были ровесницами и родились с разницей всего в несколько месяцев. В 1942 году обе семьи в один и тот же день были вынуждены уйти в подполье.

В течение двух лет семья Шлосс скрывалась, переезжая из дома в дом, однако в 1944 году была предана нацистскому пособнику, который выдал их властям. В день 15-летия Евы ее арестовали, жестоко допрашивали, а затем депортировали в лагерь Аушвиц. Ева и ее мать выжили, но отец и брат были убиты.

После войны Ева поселилась в Лондоне, где прожила более 70 лет. В 1952 году она вышла замуж за Зви Шлосса, у пары родились три дочери. В 1953 году мать Евы, Эльфрида, вышла замуж за Отто Франка — отца Анны Франк, и Ева стала ее сводной сестрой.

Ева Шлосс посвятила жизнь просвещению и рассказу о Холокосте, выступая перед аудиториями по всему миру. Она написала три книги — Eva’s Story, After Auschwitz и The Promise, последняя из которых адресована детям. В 1990 году она стала соосновательницей Anne Frank Trust UK — организации, работающей с подростками в возрасте от 9 до 15 лет и помогающей противостоять предрассудкам через изучение истории Анны Франк и Холокоста.

В одном из своих последних публичных высказываний в 2024 году Ева Шлосс подчеркивала, что человечество не должно забывать последствия деления людей на «своих» и «чужих», и что путь к мирному сосуществованию лежит через образование, начинать которое нужно как можно раньше.

Генеральный директор Anne Frank Trust Дэн Грин назвал Еву Шлосс «маяком надежды и стойкости», отметив, что ее вклад в борьбу с предрассудками и ненавистью оставил неизгладимый след в жизни тысяч людей.

