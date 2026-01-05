закрыть
5 января 2026, понедельник
Небензя устроил истерику на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

  • 5.01.2026, 20:02
Небензя устроил истерику на заседании Совбеза ООН по Венесуэле
Василий Небензя

Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват друга Лукашенко США.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.

По его словам, «разбой» в отношении Мадуро стал для многих «предвестником возвращения в эпоху бесправия».

Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».

