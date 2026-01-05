Небензя устроил истерику на заседании Совбеза ООН по Венесуэле 5.01.2026, 20:02

Василий Небензя

Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват друга Лукашенко США.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро являются «разбоем» и «преступлением».

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента [Мадуро] независимого государства и его супругу <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», — сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.

По его словам, «разбой» в отношении Мадуро стал для многих «предвестником возвращения в эпоху бесправия».

Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи».

