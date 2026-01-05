закрыть
Видео новогодней дискотеки из сельского клуба на Гомельщине набрало 1,6 млн просмотров

3
  • 5.01.2026, 20:18
  • 2,854
Видео новогодней дискотеки из сельского клуба на Гомельщине набрало 1,6 млн просмотров

Чему удивились комментаторы?

Работница сельского клуба выложила серию видео с новогодней дискотеки, и один из роликов завирусился, набрав более 1,6 млн просмотров и тысячи комментариев, пишет «Флагшток».

На кадрах видно, как люди среднего возраста танцуют в тесном, давно не ремонтировавшемся зале сельского Дома культуры вокруг живой елки.

Исходя из того, что трек русскоязычный и надписи в зале — на русском языке, многие комментаторы подумали, что действо происходит где-то в глубинке России. Но, как выяснил «Флагшток», оказалось, что дискотека была в деревне Сторожовцы Житковичского района Гомельской области.

@inna_73_50

♬ оригинальный звук - Инна

Масса комментаторов умилилась картинкой и вспомнила молодость, но многие обратили внимание на то, что люди танцуют в куртках — то есть в зале холодно, и задались вопросом, почему в клубе нет отопления.

Некоторые увидели в ролике «нищету» и указали на одежду танцующих сельчан:

«Я живу в деревне, но у нас все красиво одеты, тепло, уютно! А здесь…»

«2026 год, а мы стали жить хуже, чем в 90-х».

«Это ИИ нарисовал, не может быть такого в 2026 году».

