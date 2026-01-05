закрыть
5 января 2026, понедельник, 21:43
На аукционе в Японии продали голубого тунца за рекордную сумму

1
  • 5.01.2026, 20:50
  • 3,014
На аукционе в Японии продали голубого тунца за рекордную сумму

Цена шокирует.

На традиционном аукционе в Токио продали голубого тунца за рекордную сумму в $3,2 млн. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что первый в 2026 году аукцион на рынке Тоесу в Токио состоялся 5 января. Голубой тунец весом 243 кг, проданный за рекордную сумму, был выловлен в префектуре Аомори.

«Когда я увидел этого тунца, я просто не мог пройти мимо», — поделился победитель аукциона Кимура Киеси, являющийся президентом сети суши-ресторанов.

Мужчина добавил, что был немного удивлен такой высокой ценой, но выразил желание, чтобы как можно больше людей смогли попробовать эксклюзивного тунца.

