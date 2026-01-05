Первое судебное заседание над Мадуро завершилось

Первое судебное заседание над Мадуро завершилось1
- 5.01.2026, 20:53
Судья обязал диктатора явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.
Судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта.
На этом первое заседание по делу было завершено.
Судебный процесс начался в понедельник, 5 января.
Во время заседания Мадуро заявил о своей невиновности. Об этом же заявила его жена, Силия Флорес.
Защита Мадуро заявила, что позднее будет добиваться освобождения Мадуро под залог.