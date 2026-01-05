закрыть
5 января 2026, понедельник, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии зафиксирован массовой отток поляков впервые за 25 лет

  • 5.01.2026, 21:04
  • 2,464
В Германии зафиксирован массовой отток поляков впервые за 25 лет

Сейчас в ФРГ живет свыше 860 тысяч поляков.

Число поляков, которые покинули ФРГ, впервые за последние 25 лет превысило количество тех, кто прибыл в эту страну. Речь идет о таком явлении, как «обратная миграция», сообщает польская радиостанция RMF24.

«Сальдо миграции составило минус 12 068 человек. Это разница между 88 388 выездами и 76 320 новыми приездами в 2024 году», — говорится в публикации.

В ней отмечается со ссылкой на экспертов, что это вызвано ухудшением экономической ситуации в Германии, дискриминацией поляков, растущей привлекательностью Польши.

Также сообщается, что сейчас в ФРГ живет свыше 860 тысяч поляков. Они являются пятой по величине группой иностранцев в этой стране. Число людей с польскими корнями составляет около 2,2 млн человек. В Германии поляки считаются интегрированными выше среднего и выступают опорой рынка труда.

«Они работают по профессиям, в которых не хватает кадров: ухаживают за пожилыми людьми, занимаются уборкой, работают инженерами и врачами», — сказано в материале.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский