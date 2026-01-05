В Беларуси изменили порядок льготного обеспечения людей лекарствами 5.01.2026, 21:24

Подробности.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление «cовета министров» «О льготном обеспечении лекарственными средствами и перевязочными материалами», сообщает пресс-служба правительства.

Документ, как заявляется, направлен на улучшение системы льготного обеспечения лекарствами, а также на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

Постановлением утверждается Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами. Также устанавливается перечень заболеваний, дающих право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей (в пределах перечня основных лекарственных средств) при амбулаторном лечении, а также на лечебное питание.

Основные изменения:

определена четкая периодичность отпуска лекарств из аптеки в случае выписки их на длительный курс лечения — до шести месяцев;

расширена возможность получения льготного лекарственного средства на территории района и области, а не только по месту выписки льготного рецепта, как было раньше;

расширены полномочия и обязанности медицинских работников по льготному лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют аптеки (до этого времени там продавались лекарства только за полную стоимость);

действующий перечень заболеваний для льготного лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении дополнен 12 новыми позициями, в том числе редкими генетическими и хроническими системными заболеваниями;

для ряда заболеваний, которые уже были в перечне, сняты возрастные ограничения на получение льготных лекарств.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

