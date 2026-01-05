Теннисист из Австралии использовал стул, чтобы обнять соперника
- 5.01.2026, 21:34
Видеохит.
5 января на теннисном турнире в Брисбене (Австралия) местный спортсмен Дэйн Суини стал на стул, чтобы обнять американца Райлли Опелку после игры с ним. Видео опубликовало Tennis TV в соцсети X.
Игра Опелки и Суини состоялась в рамках первого круга турнира ATP-250 и завершилась победой американца со счетом 6:3, 7:5.
Tennis TV обращает внимание, что рост Суини составляет около 170 см, а рост Опелки – около 211 см. Чтобы компенсировать 40 см разницы, австралиец и использовал стул.
Пользователи X напомнили еще один похожий случай, когда стул подставил израильтянин Дуди Села после поражения хорватскому теннисисту Иво Карловичу.
When you're 5'7" and you've gotta hug your 6'11" friend...🤣🤣#BrisbaneInternational pic.twitter.com/WAJXxhelVW— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2026