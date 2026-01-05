Теннисист из Австралии использовал стул, чтобы обнять соперника 5.01.2026, 21:34

Дэйн Суини

Видеохит.

5 января на теннисном турнире в Брисбене (Австралия) местный спортсмен Дэйн Суини стал на стул, чтобы обнять американца Райлли Опелку после игры с ним. Видео опубликовало Tennis TV в соцсети X.

Игра Опелки и Суини состоялась в рамках первого круга турнира ATP-250 и завершилась победой американца со счетом 6:3, 7:5.

Tennis TV обращает внимание, что рост Суини составляет около 170 см, а рост Опелки – около 211 см. Чтобы компенсировать 40 см разницы, австралиец и использовал стул.

Пользователи X напомнили еще один похожий случай, когда стул подставил израильтянин Дуди Села после поражения хорватскому теннисисту Иво Карловичу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com