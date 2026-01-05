закрыть
Теннисист из Австралии использовал стул, чтобы обнять соперника

  • 5.01.2026, 21:34
Теннисист из Австралии использовал стул, чтобы обнять соперника
Дэйн Суини

Видеохит.

5 января на теннисном турнире в Брисбене (Австралия) местный спортсмен Дэйн Суини стал на стул, чтобы обнять американца Райлли Опелку после игры с ним. Видео опубликовало Tennis TV в соцсети X.

Игра Опелки и Суини состоялась в рамках первого круга турнира ATP-250 и завершилась победой американца со счетом 6:3, 7:5.

Tennis TV обращает внимание, что рост Суини составляет около 170 см, а рост Опелки – около 211 см. Чтобы компенсировать 40 см разницы, австралиец и использовал стул.

Пользователи X напомнили еще один похожий случай, когда стул подставил израильтянин Дуди Села после поражения хорватскому теннисисту Иво Карловичу.

