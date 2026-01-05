Bloomberg: После спецоперации США в Венесуэле Тайвань стал меньше ожидать атаки Китая 2 5.01.2026, 21:50

Действия Трампа продемонстрировали авторитарным лидерам, что США готовы использовать свою военную мощь в международных делах.

Спецоперация США по захвату непризнанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала фактором сдерживания планов Китая захватить Тайвань. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 5 января.

Высокопоставленный источник агентства в силах безопасности Тайбея сказал журналистам, что действия президента США Дональда Трампа в Венесуэле продемонстрировали авторитарным лидерам, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон готов использовать свою военную мощь в международных делах.

Собеседник Bloomberg отметил, что власти Тайваня не считают, что «очевидное нарушение» Трампом международного права может подтолкнуть Пекин к действиям относительно Тайваня.

Китаю «не хватает не прецедента, а возможностей», считает источник медиа.

Автор материала обращает внимание, что после спецоперации США в Венесуэле китайские соцсети охватили «националистические настроения» с мнениями о том, что произошедшее в Каракасе якобы является образцом того, как Пекин может реагировать на напряженность в отношениях с Тайванем.

Bloomberg пишет, что в ходе спецоперации в Венесуэле проверку боем прошло американское оружие, которое в том числе поступает на Тайвань, и оружие, которое ранее передавали Каракасу Китай и РФ, и заместитель министра обороны Тайваня Сюй Сыцзянь заявил 5 января, что в ходе операции «в полной мере проявился уровень сложности американского вооружения» по сравнению с оружием от России и Китая.

Журналисты напомнили, что США поддерживают Тайвань и сдерживают китайскую агрессию против островного государства, и любое вторжение китайской армии туда приведет к санкциям со стороны США и – возможно – к военным действиям Соединенных Штатов.

Еще один собеседник Bloomberg из числа высокопоставленных чиновников Тайваня считает, что ликвидация американскими военными военной мощи Венесуэлы всего «в течение нескольких часов» даст Пекину «немало поводов для размышлений». В частности, речь идет о том, что китайские военные ранее инструктировали венесуэльских и передавали им китайскую технику.

