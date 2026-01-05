Северинец об уходе Лукашенко по сценарию Мадуро: Подобное может быть и у нас 5.01.2026, 23:09

Павел Северинец

Фото: «Зеркало»

Белорусам надо быть готовыми.

Александр Лукашенко может потерять власть в Беларуси очень внезапно, в том числе с ним может случиться то же, что с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, которого США насильно забрали из страны и поместили в тюрьму. Главное для беларусов – быть готовыми принять свободу и независимость. Таким мнением поделился в разговоре с «Белсатом» политик, бывший политзаключенный Павел Северинец.

Павел Северинец отмечает, что многие беларусы часто жалуются на то, что в стране ничего не меняется, однако даже последние события показывают, что изменения могут прийти быстро и неожиданно. Например, в Венесуэле Николас Мадуро возглавлял страну с 2013 года и держался на посту, как казалось, очень крепко. Однако 3 января в результате атаки США Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен в США.

«Меняться все может очень и очень быстро, и нам, беларусам, народу терпения, надо понимать, что в свое время, если мы будем держаться, если мы будем стоять в правде, если мы будем работать, мы увидим еще и не такие вещи», – говорит Павел Северинец.

На вопрос, может ли с Александром Лукашенко произойти что-то подобное, как с Мадуро, собеседник отвечает, что возможно все.

«Я иногда задаю себе вопрос для чего Бог допускает, чтобы Лукашенко оставался на своем месте. Может быть, в какое-то время мы не были готовы как народ принять свободу и независимость. Это вещи очень важные. Стоит быть готовыми. Потому что из Библии мы знаем: народ израильский не был готов войти в землю обетованную и сорок лет бродил по пустыне. Подобное может быть и у нас, но я верю, что когда время придет и мы будем готовы, будут готовы наши сердца, Господь Бог изменит все за считанные минуты», – продолжает Павел Северинец.

Поэтому он допускает, что Лукашенко может уйти и как Мадуро, и естественным образом, и даже из-за каких-то немыслимых событий.

«Удивляться этому не стоит. Бог – творец истории. Мы, люди, насколько это возможно, можем помочь ему, либо путаться у него под ногами. Но в конце концов решает он, а он всегда решает эффектно и блестяще», – подводит черту Павел Северинец.

